Was wird aus der Markthalle an der Moorstraße in Papenburg?

Wann das Blumen- und Pflanzenfachgeschäft Markthalle an der Moorstraße in Papenburg der Abrissbirne zum Opfer fallen wird, ist derzeit noch offen.

Hermann-Josef Tangen

Papenburg. Der Edeka-Markt an der Moorstraße in Papenburg wird abgerissen und neu gebaut. Das betrifft offenbar auch die Zukunft der benachbarten "Markthalle". Das ist der Sachstand.

Der von Anette Sievers geführte Edeka-Markt an der Moorstraße wird am 31. März seine Türen schließen und anschließend ausgeräumt. Das in den 1970er Jahren errichtete Gebäude soll einem 1.800 Quadratmeter großen Neubau weichen, in dem s