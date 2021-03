Es kann losgehen: Wäscheleine für Socken in Papenburg gespannt

Die ersten Socken an der Leine am Hauptkanal hängen.

Gerd Schade

Papenburg. Die Leine am Hauptkanal hängt: Ab heute kann jeder in Papenburg ein sichtbares Zeichen für die Belange von Menschen mit Downsyndrom setzen, in dem er eine Socke aufhängt.

Über viele Meter erstreckt sich die Leine, die Mitglieder des im vergangenen Jahr gegründeten Vereins „Familienkreis Down-Syndrom“ am Hauptkanal ab dem Dieter-Schämann-Platz vor dem Sparkassengebäude in Richtung Bahnhof