Hotspot Fehnstadt: Die Corona-Infektionszahlen in Papenburg sind seit Wochen die mit Abstand höchsten im Emsland (Symbolbild).

Christoph Assies/Archiv

Papenburg. Mit einem emotionalen Appell wendet sich der Bürgermeister des „Corona-Hotspots“ Papenburg, Jan Peter Bechtluft (CDU), an die Menschen in der Fehnstadt. Dabei nennt er auch mögliche Ursachen für die anhaltend hohen Infektionszahlen und spricht deutlich bestimmte „Bevölkerungskreise“, darunter junge Leute, an.

Papenburg ist seit Wochen die Kommune mit den mit Abstand höchsten Infektionszahlen im Emsland. Am Dienstag, 16. März 2021, waren es 164. Das entspräche einer Sieben-Tage-Inzidenz von knapp 300. Zum Vergleich: Emslandweit bet