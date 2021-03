Welt-Downsyndom-Tag 2021 in Papenburg: Mit Socken Flagge zeigen

"Socken rocken": Für die Aktion zum Welt-Downsyndrom-Tag am Hauptkanal in Papenburg werben (von links) Lucas Telgen, Katrin Schulte, Nele Telgen und Richard Schulte.

Gerd Schade

Papenburg. Ein sichtbares Zeichen für die Belange von Menschen mit Downsyndrom setzen – dazu ist jeder in dieser Woche in Papenburg eingeladen. Wer mitmachen will, muss sich dafür aber von einem Kleidungsstück trennen.

Ab Donnerstag, 18. März 2021, wird am Hauptkanal in Höhe der Sparkasse eine Wäscheleine gespannt. Daran kann dann jeder eine Socke aus dem eigenen Bestand hängen - die Größe der Socken ist egal, nur bunt und gewaschen sollten sie sein. Bis