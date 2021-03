Wird in den nächsten Tagen dem Erdboden gleichgemacht: Der marode Anbau des Papenburger Rathauses. Die vorbereitenden Arbeiten für den Abriss sind so gut wie abgeschlossen.

Christian Belling

Papenburg. Äußerst luftdurchlässig kommt in diesen Tagen der unmittelbar vor dem Abriss stehende Anbau des Papenburger Rathauses daher. Nach der Demontage der Außenfassade soll in den nächsten Tagen die Abrissbirne zur Tat schreiten.

Seit 2019 steht fest, dass der in den 1970er-Jahren errichtete Anbau an das Rathaus insbesondere wegen Brandschutzmängel so marode ist, dass er einschließlich dem Zwischentrakt an das historische Gebäude abgerissen werden muss.Nach dem