"Odyssey of the Seas" bricht zur Probefahrt auf

Die "Odyssey of the Seas" ist zur Probefahrt auf der Nordsee aufgebrochen.

Christoph Assies

Papenburg. Zur Probefahrt ist am Samstag, 14. März, die "Odyssey of the Seas" aufgebrochen. Zwei Corona-Fälle auf dem neuesten Kreuzfahrtschiff der Papenburger Meyer Werft schienen diese Pläne zunächst zu durchkreuzen.

Wie die Werft mitteilt, stehen während der Probefahrt auf der Nordsee technische und nautische Erprobungen auf dem Programm. In den vergangenen Tagen sei weitere Personal sowie benötigtes Material an Bord gekommen. Das neue Kreuzfahrts