Sturmtief "Luis": Feuerwehr in Papenburg muss ausrücken

Zu Aufräum‐ und Fällarbeiten an der Dammstraße in Nenndorf musste die Feuerwehr am Samstagabend ausrücken.

Stadt Papenburg / Feuerwehr

Papenburg. Zu zwei Einsätzen musste am Samstagabend die Feuerwehr in Papenburg ausrücken. Sturmtief "Luis" hinterließ auch in der Fehnstadt seine Spuren.

Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilt, wurde um 20.30 Uhr die Ortsfeuerwehr Obenende alarmiert, da in der Gildestraße ein größerer Baum auf ein Hausdach zu fallen drohte. Die Feuerwehr fällte den Baum und beseitigte die Gefahr.Um 21 Uhr wur