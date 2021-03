100 Mitglieder der Autotuning-Szene treffen sich in Papenburg

Erneut haben sich in der Nacht zu Samstag etwa 100 Mitglieder der Auto-Tuning-Szene getroffen.

Polizei Papenburg

Papenburg. Keine Ruhe in Papenburg: Erneut haben sich in der Nacht zu Samstag etwa 100 Mitglieder der Autotuning-Szene getroffen. Die Polizei musste einschreiten.

Erst am vergangenen Freitag waren in der Spitze bis zu 500 Fahrzeuge vor einem Einkaufszentrum zusammengekommen. Die Autofahrer am Freitagabend im Halteverbot, ließen Motoren aufheulen und lieferten sich kleinere Rennen. Auch die