Die Zahl der aktuellen Corona-Infektionen in Papenburg bleibt mit Abstand die höchste im Emsland (Symbolfoto).

Sebastian Gollnow/dpa

Papenburg. Papenburg wird seinen traurigen Spitzenplatz als Corona-Hotspot im Emsland einfach nicht los. Das treibt die Menschen in der Fehnstadt um – und heizt bei der Ursachenforschung die Gerüchteküche an.

Auf 146 schnellte die Zahl der aktuell registrierten Infektionsfälle in Papenburg am Freitag. Das sind zehn mehr als am Vortag und 22 mehr als am Mittwoch. Bei offiziell 440 Covid-19-Fällen im ganzen Emsland stammte damit am Freitag jeder D