Am Widerlager der Wehrdeichbrücke stehen Instandsetzungsarbeiten an.

Hermann Hinrichs / Archiv

Papenburg. An der im Volksmund "Soda-Brücke" über den Industriehafen in Papenburg stehen am Freitag Arbeiten an. Die Straße Zur Seeschleuse wird deshalb an der Stelle zeitweise nicht passierbar sein.

Nach Angaben der Stadtverwaltung stehen an der Wehrdeichbrücke am Freitag, 12. März 2021, Instandsetzungsarbeiten am Widerlager der Brücke an. Dafür muss die Brücke im Zuge der Straße Zur Seeschleuse in der Zeit von 11 bis 12 Uhr