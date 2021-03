Warum Papenburg bei Autotunern so beliebt bleibt

Ihre Autos zwischen den beiden Kreiseln beim Einkaufszentrum Dever-Park in Papenburg stellten PS-Jünger in der Vergangenheit immer wieder gerne zur Schau (Archivbild).

Gerd Lakeberg

Papenburg. Die Polizei hat am Wochenende in Papenburg gleich zweimal größere Treffen von Freunden aufgemotzter Autos beendet. Ob es sich bei den PS-Jüngern um „Tuner“ oder „Poser“ handelt, darüber streitet sich die Gemeinde in den sozialen Netzwerken.

Fest steht, dass die Fehnstadt, genauer gesagt der Bereich beim Einkaufszentrum Dever-Park, ein beliebter Treffpunkt für Autofreunde bleibt. Am vergangenen Freitagabend beendete die Polizei eine Zusammenkunft von „etwa 500 Mitgliedern