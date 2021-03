Aldi-Neubau neben Kirche in Papenburg: Pastor appelliert an Ratsmitglieder

An den Nikolaipark direkt neben der Kirche könnte künftig ein großes Gebäude mit Supermarkt und Wohnungen grenzen. Pastor Sebastian Borghardt ist darüber alles andere als begeistert.

Kristina Müller

Papenburg. Nach der Debatte um den Aldi-Neubau am Papenburger Untenende unmittelbar neben der Nikolaikirche sind die Pläne nun überarbeitet worden. So ganz glücklich ist der Pastor allerdings mit dem Projekt im Grundsatz nach wie vor nicht und richtet sich mit einem Appell an den Stadtrat. Die Stadt selbst hält aber nach wie vor an dem Projekt fest.

Obwohl das Gelände bereits vor vier Jahren verkauft worden sei, habe es mit ihm in dieser Zeit keine Gespräche gegeben, kritisiert Sebastian Borghardt, Pastor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde. Er zeigt sich verärgert, dass er er