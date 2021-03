Papenburg weiterhin Corona-Hotspot im Emsland: Warum ist das so?

Die Corona-Fälle in Papenburg verharren seit einigen Wochen auf einem konstant hohen Niveau.

Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Papenburg. Seit Wochen ist die Stadt Papenburg trauriger Spitzenreiter bei den aktuellen Corona-Infektionen im Emsland - und das mit großem Abstand. Warum bekommt die Fehnstadt es nicht hin, eine sinkende Tendenz herbeizuführen?

Seit einiger Zeit liegt die Zahl der aktuell mit dem Virus Infizierten in Papenburg um die 100er-Marke. Am Freitag, 5. März, waren es 123. Eine rückläufige Tendenz ist nicht zu erkennen. Wie erklärt man sich im Kreishaus in Meppen die