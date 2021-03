Zwei Coronafälle auf Meyer-Werft-Schiff "Odyssey of the Seas"

Auf dem Kreuzfahrtschiff "Odyssey of the Seas" sind kurz nach der Emsüberführung (Foto) zwei positive Coronafälle aufgetreten.

Christoph Assies

Papenburg / Bremerhaven. Das auf der Meyer Werft in Papenburg gebaute Kreuzfahrtschiff "Odyssey of the Seas" ist vom hafenärztlichen Dienst in Bremerhaven festgesetzt worden. Am vergangenen Mittwoch waren zwei Antigen-Tests positiv ausgefallen. So geht es nun weiter.

Wie Werftsprecher Florian Feimann auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte, seien alle rund 1000 Personen, die sich zur Überführung an Bord der "Odyssey of the Seas" begeben hätten, im Vorfeld der Passage von Papenburg nach Bremer