Auf das Grundrecht der gewerkschaftlichen Organisation pocht der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Leer-Papenburg, Thomas Gelder (Archivbild).

Kai-Uwe Hanken

Papenburg. In der Auseinandersetzung um einen möglichen Stellenabbau auf der Meyer Werft in Papenburg infolge der Corona-Krise untermauert die IG Metall ihre Haltung und warnt vor Stimmungsmache.

Sie sehe derzeit keine Gründe für Kündigungen, erklärt der Erste Bevollmächtigte der Gewerkschaft IG Metall Leer-Papenburg, Thomas Gelder, in einer Pressemitteilung. In diesem Zusammenhang sei es ein wichtiges Instrument, „die Arbeit in den