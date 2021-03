In den Familien der Viertklässler wird mit Blick auf das nächte Schuljahr die Wahl der weiterführenden Schulform immer bedeutsamer. Das JUZ Papenburg will dabei unterstützen.

dpa / Symbolfoto

Papenburg. Was kommt nach der Grundschule? Der Corona-Lockdown macht es für die Viertklässler in Papenburg unmöglich, sich an den weiterführenden Schulen persönlich ein Bild davon zu machen. Das Team des Jugendzentrums Papenburg will dem nun abhelfen.

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen sind an den weiterführenden Schulen alle sogenannten "Schnuppertage" für die künftigen Fünftklässler ausgefallen. Um den Kindern und ihren Eltern eine Orientierung zu geben, haben die Macher des Famil