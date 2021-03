Wird der neue Aldi-Markt in Papenburg 2023 eröffnet?

Auf diesem Gelände in unmittelbarer Nähe zur Kirche könnte bald der neue Aldi-Markt samt Wohnungen darüber entstehen.

Kristina Müller

Papenburg. In abgespeckter Form soll im Juli 2021 mit dem Bau eines Aldi-Marktes Am Stadtpark in Papenburg begonnen werden. Dabei scheint der Streit zwischen dem Investor Kruse und der Nikolaikirchengemeinde beigelegt.

Der Pastor der evangelisch-lutherischen Nikolaikirchengemeinde, Sebastian Borghardt, war lange einer der größten Kritiker des Bauvorhabens auf dem Nachbargrundstück seiner Kirche. Der Gebäudekomplex sieht neben dem Aldi-Markt mit