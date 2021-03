Am Mittwoch sprengte der Kampfmittelbeseitigungsdienst eine englische Rakete aus dem Zweiten Weltkrieg in Lehe.

Jule Rumpker

Papenburg. Eine englische Rakete ist am Dienstag bei Waldarbeiten in Lehe im Bereich Schulbrink gefunden worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat sie am Mittwoch gegen 11.45 Uhr kontrolliert gesprengt, weil eine Entschärfung nicht möglich war.

