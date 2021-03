Einbrecher stehlen in Hallenbad in Papenburg ein Messgerät

Das Hallenbad befindet sich an der Russellstraße in Papenburg.

Christian Belling

Papenburg. Unbekannte haben bei einem Einbruch in das Hallenbad in Papenburg ein Messgerät gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Einer Mitteilung der Polizei zufolge hat sich der Einbruch in das Schwimmbad an der Russellstraße zwischen Samstag und Dienstag ereignet. Der oder die bislang unbekannten Täter waren durch ein Fenster gewaltsam in das Gebäude gelangt.Dort d