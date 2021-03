Feuer in Papenburg: Bewohner werden über Balkon gerettet

Mit der Drehleiter wurden Bewohner von der Feuerwehr gerettet.

Stadt Papenburg / Feuerwehr

Papenburg. Am Dienstagmorgen ist es in Papenburg zu einem Feuer in einem Mehrparteienhaus gekommen. Alle Ortsfeuerwehren von Papenburg waren im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen.

Wie Papenburgs Feuerwehrsprecher Michael Schütte auf Nachfrage erklärte, wurde der Brand in der Gutshofstraße um 6.14 Uhr gemeldet. In einem Mehrparteienhaus brannte es in der ersten Etage eine Wohnung. Die Bewohner konnten sich teilweise s