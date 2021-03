Die Familie Meyer will weiterhin am Standort Papenburg festhalten. (Archivfoto)

Hermann Hinrichs

Papenburg. Und wieder hat ein neues Kreuzfahrtschiff am Wochenende erfolgreich seinen Heimathafen an der Meyer Werft in Papenburg verlassen. Die Werft sieht jetzt das Land Niedersachsen in der Pflicht, zur Standortsicherung beizutragen.

Am Sonntagmorgen hat die "Odyssey of the Seas" im niederländischen Eemshaven ihr vorläufiges Ziel erreicht. Die Polizei, die die Überführung begleitet und für Sicherheit und einen reibungslosen Verkehrsablauf rund um die Fahrt begleite