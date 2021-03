Meyer-Werft-Schiff "Odyssey of the Seas" wird zum Start in Israel stationiert

Die ersten Kreuzfahrten mit der "Odyssey of the Seas", dem Neubau der Meyer Werft, sind von der Reederei neu geplant worden.

Christoph Assies

Papenburg/ Miami. Die Reederei Royal Caribbean International bekommt in den kommenden Wochen mit der "Odyssey of the Seas" ein neues Kreuzfahrtschiff von der Papenburger Meyer Werft. Die ersten Kreuzfahrten des Luxusliners, der zurzeit in Bremerhaven liegt, hängen eng mit dem Corona-Impffortschritt zusammen.

Wie die US-Reederei nach der Emspassage ihres Neubaus mitteilte, wird die "Odyssey of the Seas" nicht wie geplant ab Civitavecchia (Italien) ihre erste Kreuzfahrten unternehmen. Stattdessen würden ab Haifa (Israel) ausschließlich