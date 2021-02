Ulli Kleinhaus will Bürgermeister in Papenburg werden.

Gerd Schade/Archiv

Papenburg. Alle vier Wochen ein neuer Bewerber: Das Kandidatenkarussell für die Papenburger Bürgermeisterwahl im Herbst 2021 füllt sich weiter. Der mittlerweile fünfte Bewerber kennt sich auf der politischen Bühne der Fehnstadt gut aus.

"Warum tut Ulli sich das an?" Diese Frage stellt sich Ulli Kleinhaus in seinem am Sonntagnachmittag auf seiner Facebookseite veröffentlichten Bewerbungsvideo selbst. Die Antwort schiebt der Inhaber des Immobilienbüros Kleinhaus am Obenende