Zeitplan für Kreuzfahrtschiff-Überführung "Odyssey of the Seas" steht

Das Schiff "Odyssey of the Seas" startet Samstag zur Emsüberführung.

Christoph Assies

Papenburg. Die Lage auf der Meyer Werft ist aufgrund der Coronakrise angespannt. Doch nun eine positive Nachricht: Das Schiff "Odyssey of the Seas" startet am Samstag, 27. Februar 2021, zur Emsüberführung.

Das Kreuzfahrtschiff "Odyssey of the Seas" für die amerikanische Reederei Royal Caribbean International in Miami wird an diesem Samstag Papenburg verlassen und auf der Ems nach Eemshaven in die Niederlande überführt, teilt die Papenburger M