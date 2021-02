Meyer-Neubau "Odyssey of the Seas" meistert Weg zur Nordsee

Das letzte Nadelöhr vor dem Emssperrwerk war die Jann-Berghaus-Brücke in Leer, die das Schiff am Samstag gegen 12 Uhr passierte.

Christoph Assies

Papenburg. Mit der "Odyssey of the Seas" hat am Samstag der erste Kreuzfahrtschiff-Neubau des Jahres die Papenburger Meyer Werft verlassen. Es liegt nun am Emssperrwerk in Gandersum und wird morgen Eemshaven erreichen.

Seit vergangenem November lag das 347 Meter lange und 41,4 Meter breite Kreuzfahrtschiff im Werfthafen. So lange, wie in der jüngeren Vergangenheit kein zweiter Neubau der Papenburger Meyer Werft. Gegen 4 Uhr wurden nun am Samstag die