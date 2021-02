Meyer-Neubau "Odyssey of the Seas" hat Papenburg verlassen

Die "Odyssey of the Seas" hat ihren Liegeplatz an der Papenburger Meyer Werft verlassen.

Heiner Lohmann

Papenburg. Mit der "Odyssey of the Seas" hat am frühen Samstagmorgen der erste Kreuzfahrtschiff-Neubau des Jahres die Papenburger Meyer Werft verlassen. Es ist nun unterwegs in Richtung Nordsee.

Seit vergangenem November lag das 347 Meter lange und 41,4 Meter breite Kreuzfahrtschiff im Werfthafen. So lange, wie in der jüngeren Vergangenheit kein zweiter Neubau der Papenburger Meyer Werft. Gegen 4 Uhr wurden nun am Samstag die