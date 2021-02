Das Land Niedersachsen will in einem Pilotprojekt die Corona-Schutzimpfung in Hausarztpraxen testen. Auch eine Test-Praxis im Kreis Leer nimmt an dem Modellversuch teil.

Thomas Kienzle/AFP

Papenburg. Das Land Niedersachsen will in einem Pilotprojekt die Corona-Schutzimpfung in Hausarztpraxen testen. Eine der Test-Praxen befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Emsland im Landkreis Leer.

Eine Hausarztpraxis im Kreis Leer nimmt ab dem 1. März 2021 an dem Modellversuch des Landes Niedersachsen teil, bei dem die Corona-Schutzimpfung in Hausarztpraxen getestet wird. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landkreises Leer