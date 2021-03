Wie Büro Albers in Papenburg Schulranzen im Lockdown präsentiert

Knapp 100 Schulranzen hat Büro Albers im Schaufenster ausgestellt. So können Kinder und Eltern trotz des Lockdowns das richtige Modell finden.

Jule Rumpker

Papenburg. Viele Eltern und Kinder begeben sich am Anfang des Jahres auf die Suche nach dem richtigen Schulranzen. Durch den Lockdown ist das nicht mehr so leicht möglich. Büro Albers in Papenburg hat sich dafür eine Alternative überlegt.

„Normalerweise kommen schon im Januar viele Eltern und Kinder zu uns, um einen Schulranzen für die Einschulung im August zu kaufen“, berichtet Annette Albers, Geschäftsführerin von Büro Albers. Das sei für viele Familien zu einem schönen Ri