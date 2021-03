Nach einer Impfung treten im Normalfall Reaktionen im Körper auf. Schwere Nebenwirkungen sind dagegen eher selten.

Zacharie Scheurer/dpa

Papenburg. Die Arbeit in den Impfzentren laufen momentan auf Hochtouren. Täglich werden tausende Menschen gegen das Corona-Virus geimpft. Die AfD-Kreistagsfraktion fordert nun, in einem Monitoring Nebenwirkungen zu erfassen. Die halten sich im Emsland jedoch offenbar in Grenzen.

Derzeit geistern viele Vorurteile und Behauptungen gegenüber den Corona-Impfstoffen durch die Bevölkerung. Vor allem die Unsicherheit hinsichtlich des Astra-Zeneca-Wirkstoffs ist aktuell groß. Einigen Berichten zufolge sind die Impfrea