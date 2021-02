Historisches Rathaus in Papenburg schließt: Was Bürger jetzt wissen müssen

Aus dem historischen Rathaus in die Container hinter dem Gebäude werden weitere Teile der Papenburger Stadtverwaltung vorübergehend ausgelagert.

Jule Rumpker

Papenburg. Vor dem Abriss des Rathaus-Anbaus in Papenburg stehen die letzten Auszüge von Teilen der Stadtverwaltung an. Was das für die Bürger bedeutet, fassen wir hier für Sie zusammen.

Das historische Rathaus ist ab Freitag, 26. Februar 2021, für den Besucherverkehr grundsätzlich geschlossen. Ohnehin werden dort in den kommenden Monaten nur noch wenige Abteilungen untergebracht sein. Seit feststeht, dass der in den 1