Ferhat Asi kam selbst als Flüchtlingskind nach Deutschland und sieht Integration von anderen Geflüchteten durch Clankriminalität gefährdet.

Kevin Baranowski

Papenburg. Die Clankriminalität ist im Emsland angekommen. Um dieser Herr zu werden, setzt der Aschendorfer FDP-Bundestagskandidat Ferhat Asi besonders auf Jugendarbeit.

"Wir müssen früh präventiv gegen Clan-Kriminalität ankämpfen und es nicht dazu kommen lassen, dass sie in der Region Fuß fasst", so die Forderung von Asi zum Bericht der Polizeiinspektion Osnabrück. In einer Pressemitteilung betont der Jung