Ein Spaziergänger hatte am Montag die bereits freigelegte Bombe in einem Waldstück am Aulkenweg entdeckt.

Christian Belling

Tunxdorf. Am Montag haben Experten des Kampfmittelräumdienstes in Tunxdorf eine von einem Spaziergänger entdeckte Bombe entschärft. Ihr Einsatz in dem Papenburger Stadtteil ist damit aber noch nicht abgeschlossen.

Bereits unmittelbar nach der erfolgreichen Entschärfung des 250 Kilogramm schweren Blindgängers am Montag kündigte Sprengmeister Michael Crölle weitere Erkundungen in dem Waldstück am Aulkenweg nahe des Campingplatzes an. "Nach de