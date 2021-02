Freiwillig im Impfzentrum in Papenburg im Einsatz: das Ärzteehepaar Marion und Detlef Neuhaus aus Groß Berßen.

Hermann-Josef Mammes/Archiv

Papenburg. Dr. Detlef Neuhaus hat für die Kritik an Wartezeiten für Senioren vor dem Corona-Impfzentrum in Papenburg nicht viel übrig. Der Mediziner aus Groß Berßen, der selbst in der Stadthalle im Einsatz ist, spricht sich für mehr Dankbarkeit aus.

Die Berichterstattung unserer Redaktion über frustrierte 80-Jährige, die in der vergangenen Woche vor der zum Impfzentrum umfunktionierten Stadthalle Forum Alte Werft – teils gestützt auf ihre Rollatoren – Schlange standen, haben zahlr