Schiffsunfall an Seeschleuse in Papenburg

So eng war am Dienstagabend die Einfahrt in die Papenburger Seeschleuse.

Wasserschutzpolizei

Papenburg. An der Seeschleuse in Papenburg hat sich ein Schiffsunfall ereignet. Inwieweit er mit den aktuell laufenden Arbeiten an dem Bauwerk zusammenhängt, ist noch unklar.

Nach Angaben der Wasserschutzpolizei ereignete sich der Vorfall am Dienstagabend beim Außentor der Schleuse. Dort finden derzeit umfassende Bauarbeiten zur Erneuerung statt. Das mehr als 100 Jahre alte Bauwerk soll in den kommenden Jahren k