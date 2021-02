Im Oktober 2019 würgt der Täter eine Taxifahrerin bis diese fast bewusstlos ist und musste sich dafür vor dem Amtsgericht in Papenburg verantworten. (Symbolbild)

Papenburg. Mit 2,0 Promille im Blut würgt ein junger Mann aus Papenburg eine Taxifahrerin im Oktober 2019 fast bewusstlos und musste sich dafür jetzt vor dem Amtsgericht Papenburg verantworten. Zum ersten Mal nach der Tat trafen der Angeklagte und das Opfer im Gerichtssaal aufeinander.

„Ich fahre schon sehr viele Jahre Taxi und dachte in dem Moment, das wäre meine letzte Schicht.“ Mit diesen Worten beschrieb die Taxifahrerin vor dem Amtsgericht in Papenburg am Dienstag, was sie in der Tatnacht im Oktober 2019 er