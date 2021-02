Die Rodung einer Waldfläche an der Bahnhofstraße in Papenburg hat am Montaga begonnen. Die Arbeiten waren am Dienstagnachmittag bereits weitgehend erledigt.

Christoph Assies

Papenburg. Das Areal gegenüber der Firma Bunte an der Bahnhofstraße in Papenburg soll für die gewerbliche Entwicklung in dem Bereich genutzt werden. Damit das möglich wird, ist am Montag damit begonnen worden, ein Waldstück zu roden.

Nach Angaben der Stadt Papenburg haben damit in ihrem Auftrag die bauvorbereitenden Maßnahmen für einen im Bebauungsplan ausgewiesenen Parkplatz begonnen. Die Fläche, auf der abgeholzt wird, befindet sich entlang der Bahngleise zwischen dem