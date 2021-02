Angst um Jobs auf Meyer Werft in Papenburg wächst

Auf der Papenburger Meyer Werft geht das Ringen um die Arbeitsplätze weiter (Archivbild).

Christoph Assies

Papenburg. Kommt der Geschäftsführung der Meyer Werft in Papenburg die Corona-Krise zumindest in Teilen sogar gelegen? Diese Frage wirft der Betriebsrat in den Raum. Fakt ist: Die Angst um die Jobs auf der Papenburger Meyer Werft wächst.

Dass die Werft durch den coronabedingten Zusammenbruch der Kreuzfahrtbranche in große Schwierigkeiten geraten ist, steht außer Frage. Betriebsratschef Nico Bloem sieht allerdings die Gefahr, „dass die Werft diese Krise jetzt auch versucht a