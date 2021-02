Bombe bei Campingplatz in Tunxdorf: Blindgänger entschärft

Von dieser Bombe geht keine Gefahr mehr aus: Am Montagnachmittag machten die Experten des Kampfmittelräumdienstes um Sprengmeister Michael Crölle (rechts) einen 250-Kilo-Blindgänger in Tunxdorf unschädlich.

Christian Belling

Tunxdorf. In unmittelbarer Nähe zu einem Campingplatz im Papenburger Stadtteil Tunxdorf ist am Montagnachmittag eine Bombe gefunden und entschärft worden. Ein Spaziergänger hatte die bereits freigelegte 250-Kilo-Bombe in einem Waldstück entdeckt.

Die Erleichterung war Michael Crölle deutlich anzumerken. "Dieser gehört zu den angenehmeren Einsätzen, wenn man überhaupt von angenehm reden kann", teilte der Sprengmeister des Niedersächsischen Kampfmittelräumdienstes nach der Entschärfun