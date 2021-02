Marion Terhalle macht nach eigenen Erfahrungen Verbesserungsvorschläge für die Abläufe im Impfzentrum Papenburg (Archivbild).

Hermann-Josef Mammes

Papenburg. Die Kritik an den Abläufen inklusive Warteschlangen am vergangenen Donnerstag vor dem Impfzentrum in Papenburg reißt nicht ab. So schildert die FDP-Fraktionschefin im emsländischen Kreistag, Marion Terhalle, ihre Erlebnisse:

"Meine Eltern wurden auch in Papenburg geimpft. Ich habe sie zur Impfung begleitet. Anfang Februar hatte ich sie online auf die Warteliste setzen lassen, nach vielen vergeblichen Versuchen online und telefonisch einen Termin zu reservieren.