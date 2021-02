So entwickelt sich das Corona-Geschehen im Marien-Hospital in Papenburg

Nach einem Corona-Ausbruch auf Station 17 zu Beginn des Monats, wurde die Quarantäne-Anordnung für diese Station am vergangenen Samstag wieder aufgehoben.

Nina Brinkmann/Archiv

Papenburg. Während auf einer Station das Corona-Geschehen wieder abebbte, brach das Virus auf einer anderen Station wieder aus: So stellte sich Ende vergangener Woche die Corona-Lage im Marien-Hospital in Papenburg dar. Am Wochenende wurden weitere Tests durchgeführt - mit diesen Ergebnissen.

Am vergangenen Freitag waren insgesamt 22 Mitarbeiter und 20 Patienten auf zwei Stationen von dem Infektionsgeschehen betroffen. Für eine Abteilung kann das Krankenhaus Entwarnung geben. "Die Quarantäne-Anordnung der Station 17 wurde a