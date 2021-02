Friseure aus Ramsloh übernehmen Salon "Schneidwerk" in Papenburg

Der Salon "Schneidwerk" an der Straße "Am Stadtpark" ist in neuen Händen.

Gerd Schade

Papenburg. Der Friseursalon "Schneidwerk" in Papenburg wechselt die Besitzer. Zum 1. März 2021 übernimmt ein Duo aus dem Saterland das Geschäft.

An der Eingangstür des wegen des Lockdowns noch geschlossenen Salons an der Straße "Am Stadtpark" macht ein Zeitungsartikel auf die bevorstehende Veränderung aufmerksam. Die beiden neuen Inhaber, Matthias Dübbelde und Mike Niemeyer betreibe