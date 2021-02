Die Lage auf der Meyer Werft in Papenburg ist angespannt: Dass Werftarbeiter ihren Job verlieren scheint klar.

Christoph Assies

Papenburg. Auf der durch die Folgen der Corona-Pandemie angeschlagenen Meyer Werft in Papenburg könnten mehr als 600 Arbeitsplätze abgebaut werden. Das geht aus einem Flugblatt des Betriebsrates und der IG Metall hervor, das am Montagmorgen an den Toren der Werft verteilt worden ist.

In dem Schreiben berufen sich die Mitarbeitervertreter auf das Ergebnis aus zwei Verhandlungsrunden mit der Geschäftsleitung. Demnach sei beabsichtigt, bei der Meyer Werft und dem Tochterunternehmen Ems Maritime Services (EMS) mehr als 600