In Westoverledingen breitet sich zurzeit offenbar auch die britische Bariante des Coronavirus aus.

Symbolfoto: imago images/Christian Ohde

Papenburg / Westoverledingen. In der Gemeinde Westoverledingen sind aktuell mehr als doppelt so viele Menschen mit dem Coronavirus infiziert als in der Stadt Leer. Das hat auch mit dem Infektionsgeschehen in Papenburg zu tun.

Seit Donnerstag, 18. Februar 2021, ist es amtlich: Mit Stand 11 Uhr informiert der Landkreis Leer darüber, dass es in der Gemeinde Westoverledingen mit seinen rund 20.000 Einwohnern am Donnerstag bislang 376 bestätigte Corona-Infizierte gab