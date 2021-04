Neue Filiale von Hörakustik Schmitz in Papenburg

Hörakustikmeister Uli Schmitz freut sich über seine neue Filiale in Papenburg.

Tina Hockmann

Papenburg. Das Unternehmen Hörakustik Schmitz hat nach umfangreichen Umbaumaßnahmen ein neues Fachgeschäft Am Hauptkanal links 20 in Papenburg eröffnet.

Firmenchef Uli Schmitz unterhält bereits 28 Filialen in der nordwestdeutschen Region – von Achim über Bassum bis Zeven. Das Fachgeschäft in Papenburg wird das 29. Fachgeschäft seines Unternehmens. Das Stammhaus befindet sich in Verden. Erö