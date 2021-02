Zur Fastenzeitaktion in Aschendorf: Kirche erfreulich kreativ

Auch das Kreuz der Grünen Kirche in Tunxdorf-Nenndorf lädt laut Lena Sürken und Martin Hagedorn zum Innehalten ein.

Iris Kroehnert

Aschendorf. Die Pfarreiengemeinschaft Aschendorf-Rhede zeigt sich in der Corona-Krise kreativ und entwickelt Ideen, um den Kontakt zu den Gläubigen aufrechterhalten zu können. Ein Kommentar.

Individuell und einzeln kann jedes der 23 Hof- und Wegekreuze besucht werden, die die Pfarreiengemeinschaft Aschendorf-Rhede in Tunxdorf-Nenndorf, Herbrum und Aschendorf als Aktion in der Fastenzeit aufgestellt hat. In Pandemie-Ze