Vor dem Impfzentrum in Papenburg haben sich am Dienstagmorgen lange Schlangen gebildet, weil erstmals zwei Impflinien geöffnet wurden.

Jule Rumpker

Papenburg. Frustriert waren am Donnerstagmorgen viele über 80-Jährige, die bis zu eine Stunde vor dem Impfzentrum in Papenburg auf ihre Corona-Impfung warten mussten. Woran das lag, erklärt eine Sprecherin des Landkreises Emsland unserer Redaktion.

Am Donnerstagmorgen standen über 80-jährige Impfwillige und ihre Begleiter zum Teil dicht an dicht in einer langen Schlange vor dem Impfzentrum in Papenburg und warteten auf ihre Corona-Impfung. Wer einen der begehrten Termine erh