Der Familienkreis Downsyndrom Emsland besteht seit rund 20 Jahren. Etwa 30 Familien mit einem Kind mit dem Downsyndrom sind dem Verein bislang eingetreten.

Familienkreis Downsyndrom Emsland

Papenburg. Die Jerusalema-Challenge macht in Corona-Zeiten Mut. Auch der Familienkreis Downsyndrom Emsland produzierte ein Video mit Kindern und Jugendlichen. Was sind die Konsequenzen, jetzt da Warner Music für seine Lizenz Geld sehen will?

Exakt 3 Minuten und 26 Sekunden dauert das Video, das unserer Redaktion vorliegt und einfach nur Spaß macht. Rund 30 Kinder und Jugendliche mit Downsyndrom tanzen mit ihren Familien zu der eingängigen Musik von „Master KG“ und der Sängerin