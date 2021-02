Computer und Monitore aus Waldschule in Papenburg gestohlen

Die Waldschule an der Forststraße in Papenburg. (Archivfoto)

Micha Lemme

Papenburg. Unbekannte sind in die Waldschule an der Forststraße in Papenburg eingedrungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbruch hat sich bereits am Donnerstag voriger Woche, 11. Februar 2021, ereignet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der oder die bislang unbekannten Täter drangen zwischen 23.10 und 23.15 Uhr in das Schulgebäude ein.Sie ent