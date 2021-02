Landkreis fällt 15 Bäume am Papenburger Obenende

An manchen Stellen am Obenende sind die Rad- und Gehwege durch die Bäume und ihre Wurzeln beschädigt.

Kristina Müller

Papenburg. Weil sie teilweise in einem schlechten Zustand seien und Rad- und Gehwege beeinträchtigen, will der Landkreis Emsland in den kommende Tagen 15 Bäume im Papenburger Stadtgebiet fällen.

Wie der Landkreis mitteilt, werden die Bäume an der Kreisstraße 106 im Bereich „Am Vosseberg“ und der Kreisstraße 108 im Bereich „Erste Wiek links“ gefällt. Die Arbeiten seien im Vorfeld mit der zuständigen Naturschutzbehörde sowie mit der