Meyer Werft-Betriebsratschef will nicht Bürgermeister in Weener werden

Nico Bloem, Betriebsratsvorsitzender auf der Meyer Werft.

Gerd Schade / Archiv

Weener. Der Betriebsratschef der Meyer Werft in Papenburg, Nico Bloem, hat anderes vor: Statt Bürgermeister der Stadt Weener zu werden, will er sich weiter für die Sicherheit der Arbeitsplätze auf der Werft einsetzen.

In einer Videobotschaft an die Belegschaft, in der es schwerpunktmäßig um die aktuellen Verhandlungen auf der Papenburger Werft ging, betonte er: „Ich werde mich nicht für die Kandidatur des Bürgermeisters bewerben.“ Ihm sei über Betriebsrä